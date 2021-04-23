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Haberler Spor Şampiyon Kayaalp altın için güreşecek

Şampiyon Kayaalp altın için güreşecek

Şampiyon Kayaalp altın için güreşecek

23.4.2021

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Rıza Kayaalp bugün altın madalya için ringe çıkacak. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kayaalp, hedefinin 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olmak olduğunu belirtti. Kayaalp, "En büyük hayalim rakiplerimi tek tek yenerek altın madalyaya ulaşmak. Milletimize bir şampiyonluk hediye etmek. Rakiplerim daha önce bildiğim ve yarıştığım rakipler. Her zaman saldırgan olup, puan alıp maçı üstün götürmek, galibiyete giden yolda en önemli etken olacak" diye konuştu.
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