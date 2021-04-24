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3 güreşçimiz altın peşinde

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen sitilde 130 kiloda , 55 kiloda ve 77 kiloda Yunus Başar finale çıktı

3 güreşçimiz altın peşinde

24.4.2021

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli sporcular Rıza Kayaalp, Ekrem Öztürk ve Yunus Emre Başar, finale yükseldi. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden şampiyonada Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, 130 kiloda Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi, Rumen Alin Alexuc ve yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp'u yenerek finale yükseldi. Rıza Kayaalp, bugün finalde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaşacak.

DÜNYA ŞAMPİYONU İLE KARŞILAŞACAK
55 kiloda ise Ekrem Öztürk, sırasıyla Ermeni Rudik Mkrychyan'ı ve yarı finalde Belaruslu Artsiom Katsar'ı yenerek finale yükseldi. Ekrem, finalde Dünya Kupası şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşılaşacak. 77 kiloda Yunus Emre Başar ise sırasıyla Ermeni Varuzhan Grigoryan, Azerbaycanlı Sanan Suleymanov' ve Ukraynalı Dmytro Pyshkov'u (4-0) yenerek turladı. Yunus, finalde dünya şampiyonu Macar Tamas Lorincz ile karşı karşıya gelecek.

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