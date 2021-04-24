Arkasspor’da Milli sevinç

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu 4. sırada tamamlayan Arkasspor, teknik ekip ve oyuncularıyla A Milli Takım'da yer almanın sevincini yaşıyor. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza 5 oyuncu, bir antrenör göndermenin gururunu yaşıyoruz. 28-30 Mayıs 2021 tarihinde Belarus'ta, 4-6 Haziran 2021 tarihinde Portekiz'de organize edilecek 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. İzmir ekibinden ayrılan Yiğit Gülmezoğlu ile Burak Güngör, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı ve Mert Matiç ile Yardımcı Antrenör Atilla Öztire ay-yıldızlı kadroda yer aldı.

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