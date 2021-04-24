Demba Ba harekatı

SPOR Toto Süper Lig'de bu sezon orta sıralarda yer alarak düşme potasıyla ilişkisini bitiren Göztepe, gelecek sezon için kolları sıvadı. Ligde 35 hafta sonunda 47 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekipte kurmayların, golcü transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Bu sezon ileri uçta zaman zaman sıkıntı yaşayan İzmir ekibinin, Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde sözleşmesi feshedilen Senegalli dünya yıldızı Demba Ba ile ilgilendiği iddiası ortaya atıldı.

ÜNAL KARAMAN DA İSTİYOR

İLERİ uçta sezon başından bu yana verim alınamayan Ideye'nin yerine yönetimin, Demba Ba'yı gündemine aldığı belirtilirken ilk adımların da atıldığı konuşuluyor. 2018'den bu yana Başakşehir'de forma giyen ve 3 yıl sonunda İstanbul'a veda eden dünya starının Türkiye'de kariyerini sürdürmeyi istediği ve Göz-Göz'ün teklifine sıcak bakabileceği gelen haberler arasında. Adis Jahovic'in ardından Demba Ba'nın da takıma dönmesi halinde sarıkırmızılı ekibin gelecek sezonki hücum hattı eski golcülerinden oluşacak.



KARAMAN'IN GÖZÜ ZİRVEDE

SARI-KIRMIZILI ekibin başında 16 lig maçına çıkarak 22 puan toplayan Ünal Karaman, maç başına 1.38 puan ortalaması tutturdu. Bayram Bektaş maç başına 1.41 ortalama ile ilk sırada yer alırken, Tamer Tuna da 1.40'lık bir galibiyet ortalaması tutturmuştu. Karaman, Trabzon ile oynanacak olan maçı kazanırsa, puan ortalamasını 17 maçta 1.47'ye çıkararak zirveye yerleşecek.



GÖZ-GÖZ'DE YARIM SEZON FORMA GİYDİ

GÖZTEPE'NİN listesinde olduğu iddia edilen Demba Ba, 2017-2018 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giymişti. Göztepe'nin Süper Lig'deki ilk sezonunda ara transfer döneminde Çin ekibi Shenhua'dan İzmir'e gelerek sarı-kırmızılı formayı terleten 35 yaşındaki Senegalli yıldız oyuncu, 13 resmi maçta 7 gol atarak önemli bir katkı sağlamıştı. Demba Ba kariyerinde Hoffenheim, West Ham, N.United, Chelsea ve Beşiktaş formalarını da terletmişti.



ANTALYA MAÇI 2 MAYIS'A ALINDI

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında 1 Mayıs Cumartesi günü oynanması planlanan Antalyaspor maçının tarihi 2 Mayıs Pazar günü olarak değiştirildi. Göztepe, hafta içi mesaisinde 28 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, pazar günü ise Antalya ile deplasmanda karşılaşacak.

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