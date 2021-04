Fener’de moting bombası

Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesi ile son haftalarda çıkış yakalayan Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için girişimlerini sürdürüyor. Son dönemde Oliver Giroud ve Felipe Caicedo gibi yıldızlarla anılan sarı-lacivertlilerin Alman devi Bayern Münih forması giyen Maxim Choupo-Moting'i de takibe aldığı öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Geçmiş transfer dönemlerinde de Kanarya'nın nabız yokladığı tecrübeli golcünün sözleşmesinin Haziran sonunda bitecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Alman

ekibinin Fransız temsilcisi PSG'den renklerine bağladığı Moting, kariyerin-de 33 kez de Kamerun Milli Takı-mı'nın formasını giydi. B.Münih dışında Almanya'da Ham-burg, Nürnberg, Mainz ve Schalke'de de görev alan oyuncu bir sezon da İngiliz ekibi Stoke City'nin başarısı için ter dökmüştü. Sarı-lacivertlilerin hücum hattı dışında savunmaya yönelik giri-şimlerinin de olduğu özellikle stoper mev-kisi için harekete geçeceği gelen haberler ara-sında.



"SONUNA KADAR YARISACAGIZ"

SÜPER Lig'de yarın Kasımpaşa ile mücade-le edecek Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktö-rü Emre Belözoğlu, dün basın mensupları ile bir araya geldi. Şampiyon-luk yolunda son ana kadar yarışacakları-nı belirten Belözoğlu, şöyle konuştu:İYİ BİR TAKIMIZ n"SONUNA kadar bu yarışın için-de olmak istediği-mizi her zaman söy-ledim, söylemeye de devam edeceğim. İyi bir takımımız var. İnancı-mız gerçekten çok yüksek." Ligde Başakşehir ile oynadıkla-rı mücadelenin son bölümünde Aykut Kocaman ile yan yana soh-bet etmelerinin bazı kesimler-ce eleştirilmesine değinen Belö-zoğlu, "Her teknik adamın oyunu, oyunun nasıl gittiğini, oyunla ala-kalı kendi arasında konuşmalar yapmasında hiçbir problem gör-müyorum. Her maç yaşayacağım bir şey değildir zaten, Aykut Koca-man özelinde ağabey-kardeşlik ilişkimden dolayıdır" diye konuştu