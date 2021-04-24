İzmirli ikiz boksörler Sam’ı örnek alıyor

PROFESYONEL boksa birlikte adım atan 18 yaşındaki İzmirli ikiz kardeşler Efe ve Ege Konuk, dünya şampiyonluğu yolunda Muhammed Ali ve Sinan Şamil Sam'ı örnek aldıklarını söylüyor. İzmir'in Urla ilçesinde 13 yaşında boksa başlayan Konuk kardeşler, 5 yıl amatör boks kariyerlerinin ardından profesyonel boksta yenilgisiz ilerliyor. Evlerinin bodrumuna oluşturdukları salonda beden eğitimi öğretmeni babalarının antrenörlüğünde haftanın 6 günü antrenman yapan lise son sınıf öğrencisi kardeşler, Türkiye'de Sinan Şamil Sam'ı, dünyada ise Muhammed Ali'yi örnek alıyor. Kardeşlerden Ege Konuk, dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini belirtti. Konuk, "Haftanın altı günü sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenmanla turnuvalara tam gaz hazırlanıyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

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