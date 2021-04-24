  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor İzmirli ikiz boksörler Sam’ı örnek alıyor

İzmirli ikiz boksörler Sam’ı örnek alıyor

İzmirli ikiz boksörler Sam’ı örnek alıyor

24.4.2021

PROFESYONEL boksa birlikte adım atan 18 yaşındaki İzmirli ikiz kardeşler Efe ve Ege Konuk, dünya şampiyonluğu yolunda Muhammed Ali ve Sinan Şamil Sam'ı örnek aldıklarını söylüyor. İzmir'in Urla ilçesinde 13 yaşında boksa başlayan Konuk kardeşler, 5 yıl amatör boks kariyerlerinin ardından profesyonel boksta yenilgisiz ilerliyor. Evlerinin bodrumuna oluşturdukları salonda beden eğitimi öğretmeni babalarının antrenörlüğünde haftanın 6 günü antrenman yapan lise son sınıf öğrencisi kardeşler, Türkiye'de Sinan Şamil Sam'ı, dünyada ise Muhammed Ali'yi örnek alıyor. Kardeşlerden Ege Konuk, dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini belirtti. Konuk, "Haftanın altı günü sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenmanla turnuvalara tam gaz hazırlanıyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmirli ikiz boksörler Sam’ı örnek alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.