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Haberler Spor Mesut Özil’den 23 Nisan sürprizi

’den 23 Nisan sürprizi

Mesut Özil’den 23 Nisan sürprizi

24.4.2021

FENERBAHÇE'NİN yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal sorumluluk projeleriyle güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Mesut Özil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Amasya Taşova'da yaşayan Down sendromlu Efe Şahin'e imzalı forma gönderdi. 67 numaralı forma Efe Şahin'e İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir tarafından teslim edildi. Kasım Alper Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Efe yavrumuz Fenerbahçe sevgisiyle bilinen çok özel bir evladımız. Onu mutlu ettiği ve birbirinden güzel hediyeleri yolladığı için başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz Mesut Özil'e ve bu güzelliğe vesile olanlara yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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