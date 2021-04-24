Milli eskrimciler İspanya’da sahnede

ESKRİMDE Tokyo 2020 Avrupa Elemeleri bugün İspanya'nın ev sahipliğinde başlıyor. Türkiye Eskrim Federasyonu yapılan açıklamaya göre, başkent Madrid'de hafta sonu gerçekleştirilecek Eskrim Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye'yi 3 mili sporcu temsil edecek. Bugün erkekler flöre kategorisinde Martino Minuto, kılıç kategorisinde ise Enver Yıldırım piste çıkacak. Organizasyonun ikinci günde ise kadınlar kılıç kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ kota mücadelesi verecek. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Doha Grand Prix'de sekizincilik elde eden olimpik flöreci İrem Karamete ise kazandığı dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na direkt olarak gitmeye hak kazanmıştı.

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