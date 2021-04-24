M.United’ın Ronaldo atagı

MANCHESTER United, eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu yuvaya döndürmek için harekete geçiyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Premier Lig temsilcisi, Juventus'un Portekizli yıldızı Old Trafford'a getirmek için oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile iletişim kurduğu öğrenildi. Haberde, tecrübeli futbolcunun Manchester United'da forma giymek için maaş kesintisi yapmayı kabul edebileceği söyleniyor.