Şahane cumartesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Galatasaray bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Süper Lig'de 72 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren Beşiktaş, kendi sahasında düşme potasının en tepesinde yer alan ve ecel terleri döken Kayserispor'u ağırlayacak. Vodafone Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de son iki karşılaşmada aldığı iki beraberlikle rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisine yaklaşmasını sağladı. Son 7 karşılaşmadır hiç galip gelemeyen Kayserispor ise ligde düşme potasından kurtulmak için mutlaka kazanmak zorunda.

ASLAN'DA DÖRT EKSİK VAR

Ligde 66 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlama düdüğü 20.30'da çalacak ve maçı Mete Kalkavan yönetecek. Ligde son hafta Trabzonspor'la son dakika golüyle berabere kalarak şampiyonluk umudunu sürdüren sarı-kırmızılıların bugün puan kaybına tahammülü yok. Cim-Bom'da sakat Falcao, Onyekuru ve Yedlin ile korona virüse yakalanan Mostafa Mohamed forma giyemeyecek.



KARA KARTAL'DA GOLCÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Kayserispor maçı öncesi santrfor sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Cenk Tosun'un sakatlığına, Aboubakar da eklendi. Bunlara ek olarak, Sivasspor maçında sakatlanan Larin'in de forma giyemeyeceği bildirilirken Beşiktaş, Kayseri karşısında santrforsuz oynayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bugünkü kritik maça 4-6-0 taktiği ile çıkması kuvvetle muhtemel olacak. Yalçın'ın ileri uçta Atiba veya Necip Uysal'a forma vermesi de olası gözüküyor.