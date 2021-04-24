Trabzonspor çıkış arıyor

SÜPER Lig'de 5 maçtır kazanamayan Trabzonspor, bugün konuk edeceği Fatih Karagümrük'ü yenip çıkışa geçmeyi planlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de en son galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında 31. haftada elde etti. Rakibi karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer ardından oynadığı 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Söz konusu maçlarda Trabzonpor, rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 1 gol gördü. Karadeniz ekibi sezonun ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı. Trabzon'da Abdulkadir Ömür'ün ardından Trondsen'in de takıma katılması bekleniyor. Uzun süren sakatlığın ardından zaman zaman takımla birlikte çalışmalara katılarak durumu yakından takip edilen Norveçli oyuncu dün yapılan taktik çalışmasında takımla birlikte yer aldı.