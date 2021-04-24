2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Kocaelispor'u 2-0 yenen Uşakspor Play-Off iddiasını sürdürdü. 33 maçta topladığı 54 puanla 7. sırada yer alan Ege ekibi, Play-Off hattında 59 puanla 5. sırada bulunan rakibi Kocaelispor'u 2-0 yenerek aradaki puan farkını 5'e indirdi.
Uşakspor’un Play-Off iddiası devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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