TFF 1. Lig'de geçen hafta Eskişehirspor'u deplasmanda yenerek kümede kalmayı matematiksel olarak da garantileyen 13. sıradaki Balıkesirspor, bugün evinde saat 20.30'da 7. sırada bulunan Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Maçı hakem Caner Ak yönetecek.
Bal-Kes evinde Keçiörengücü önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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