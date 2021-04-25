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Haberler Spor Büşra Işıldar: Şimdi sıra olimpiyatlara geldi

: Şimdi sıra olimpiyatlara geldi

Büşra Işıldar: Şimdi sıra olimpiyatlara geldi

25.4.2021

GENÇLER Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında Rus rakibi Kseniia Olifiren- 17 ko'yu mağlup ederek altın madalya kazanan milli boksör Büşra Işıldar, İstanbul'a geldi. Işıldar, "Avrupa şampiyonu olduktan sonra hedefim dünya diyordum, başardım. Şimdi olimpiyatlara inşallah" dedi.
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