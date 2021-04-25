Kyrie Irving: Oruç tutuyorum

NBA'DE Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving, ramazan ayında oruç tuttuğunu söyledi. Takımının Boston Celtics'i 109-104 yendiği maçın ardından yaptığı konuşmada Irving, oruç ibadetini Allah'a adayıp kutsanmış hissettiğini ifade etti.

Son dönemde "Ramadan Kyrie" olarak anılan Irving, "İnsanların çok sayıda soruları var. Evet, ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah'a karşı hizmetimi adamaya devam ediyorum." dedi. Irving şöyle devam etti: "Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum bunun bir parçası olduğum için."