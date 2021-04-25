Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Somaspor'un gollerini 22'de Uğur Can, 58'de Nurettin Çağlar ve 83'te Oğuzhan Yıldırım kaydetti.
Bu sonuçla puanını 69'a çıkararak bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyerek 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan Somasporlu futbolcu ve taraftarlar maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Korona virüs önlemlerine rağmen yüzlerce taraftar karşılaşmayı otopark çatısından ve apartman çatılarından izledi.
Somaspor şampiyonluğunu ilan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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