  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Somaspor şampiyonluğunu ilan etti

Somaspor şampiyonluğunu ilan etti

. Lig 3. Grup'ta Somaspor evinde ağırladığı 'u 3-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Somaspor şampiyonluğunu ilan etti

25.04.2021, 18:05

Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Somaspor'un gollerini 22'de Uğur Can, 58'de Nurettin Çağlar ve 83'te Oğuzhan Yıldırım kaydetti.


Bu sonuçla puanını 69'a çıkararak bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyerek 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan Somasporlu futbolcu ve taraftarlar maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Korona virüs önlemlerine rağmen yüzlerce taraftar karşılaşmayı otopark çatısından ve apartman çatılarından izledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Somaspor şampiyonluğunu ilan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.