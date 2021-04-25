Somaspor tur için sahada

3. Lig 3. Grup'ta zirvede yer alıp tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkmanın kapısını aralayan Soma, bugün evinde Erbaa önünde şampiyonluk için çıkacak. Son 2 haftaya 61 puanlı en yakın rakibi Erokspor'un 5 puan önünde 66 puanla zirvede giren siyah-beyazlı ekip, Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta sahadan 1 puanla ayrılsa bile şampiyonluğu garantileyecek.

DİĞER