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Haberler Spor Somaspor tur için sahada

tur için sahada

Somaspor tur için sahada

25.4.2021

3. Lig 3. Grup'ta zirvede yer alıp tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkmanın kapısını aralayan Soma, bugün evinde Erbaa önünde şampiyonluk için çıkacak. Son 2 haftaya 61 puanlı en yakın rakibi Erokspor'un 5 puan önünde 66 puanla zirvede giren siyah-beyazlı ekip, Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta sahadan 1 puanla ayrılsa bile şampiyonluğu garantileyecek.
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