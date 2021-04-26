Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

HEDEFLER BÜYÜK

İzmir'e dönen motivasyonunun çok yükseldiğini dile getiren Ferhat Arıcan, "Olimpiyatlarda tarihi bir başarı elde etmek istiyorum. Ülkeme başarı kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Koronavirüse yakalandım. Zor süreçti ancak ne mental ne de fiziksel olarak kendimi bırakmadım. Pes etmedim. Önceden olimpiyatlara katılmak hayaldi, şimdi ise madalya hedefliyoruz. Benim bir sözüm vardır; hayallerimizi hedeflerimize dönüştürmeliyiz ve çok çalışmalıyız" dedi.