  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü

Milli cimnastikçi yurda döndü

'nin kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu , paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu. Büyük bir başarıya imza atan milli sporcu 'e geldi. Ailesi ve sevenleri tarafından çiçeklerle karşılanan Ferhat Arıcan, "4 ay içinde 2'nci kez Avrupa şampiyonu oldum, sıra olimpiyatlarda" dedi.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü

26.04.2021, 21:14

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

HEDEFLER BÜYÜK

İzmir'e dönen motivasyonunun çok yükseldiğini dile getiren Ferhat Arıcan, "Olimpiyatlarda tarihi bir başarı elde etmek istiyorum. Ülkeme başarı kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Koronavirüse yakalandım. Zor süreçti ancak ne mental ne de fiziksel olarak kendimi bırakmadım. Pes etmedim. Önceden olimpiyatlara katılmak hayaldi, şimdi ise madalya hedefliyoruz. Benim bir sözüm vardır; hayallerimizi hedeflerimize dönüştürmeliyiz ve çok çalışmalıyız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan yurda döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.