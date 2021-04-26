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Haberler Spor Nazilli'de hastanelik olan futbolcularından iyi haber

'de hastanelik olan futbolcularından iyi haber

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 'a dün maçında havada çarpışarak yaralanan 2 futbolcudan sevindiren haber geldi. Çıktıkları hava topunda havada çarpışarak yaralanandıktan sonra maçı yarıda bırakıp ambulans ile hastaneye kaldırılan ve 'ın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Nazilli'de hastanelik olan futbolcularından iyi haber
DHA

26.04.2021, 14:32

Siyah-beyazlı kulüpten hastaneye kaldırılan oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın genel sağlık durumları iyi olup Sefa Korkmaz'ın sağ kaşında ve Sinan Akgöl'ün alnında bulunan açılmalara müdahale edilmiştir. Her iki oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

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