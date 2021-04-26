Siyah-beyazlı kulüpten hastaneye kaldırılan oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın genel sağlık durumları iyi olup Sefa Korkmaz'ın sağ kaşında ve Sinan Akgöl'ün alnında bulunan açılmalara müdahale edilmiştir. Her iki oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.
Nazilli'de hastanelik olan futbolcularından iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.