Nazilli'de hastanelik olan futbolcularından iyi haber

Siyah-beyazlı kulüpten hastaneye kaldırılan oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın genel sağlık durumları iyi olup Sefa Korkmaz'ın sağ kaşında ve Sinan Akgöl'ün alnında bulunan açılmalara müdahale edilmiştir. Her iki oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.