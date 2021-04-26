Somaspor şampiyon

3. Lig 3. Grup'ta lider Somaspor, Erbaaspor engelini 3-0'lık skorla geçti, şampiyonluğunu ilan etti ve adını 2. Lig'e yazdırdı. 22. dakikada Somaspor golü buldu. Bu dakikada Erbaaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa ceza yayı önünden Uğur çok ser vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0. 55. dakikada gelişen konuk ekip atağında Ahmet Buğra Han sağdan zesa sahasına girip vurdu, top üs direğe çarpıp auta çıktı. 58. dakikada Özcan'ı Bayduhan düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Nurettin penaltı vuruşunu gole çevirdi, fark ikiye çıktı: 2-0. 82. dakikada Suphi'nin sektirdiği meşun yuvarlağa son dokunan isim Oğuzhan oldu: 3-0. Somaspor bu sonuçla ilk kez İkinci Lig'e yükseldi.