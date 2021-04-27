Arkas spor atakta

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un son 3 sezonda İstanbul temsilcisi Fenerbahçe HDI Sigorta forması giyen pasör Ulaş Kıyak'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Deneyimli voleybolcunun İzmir ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

SEKİZ KEZ KUPA KAZANDI

Ulaş, Marmara Koleji, Galatasaray, İsviçre ekibi Chenois Cenevre, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankkart kulüplerinde de oynadı. Kariyerinde 3 kez Efeler Ligi, 2 kez Kupa Voley, 3 kez de Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşayan 39 yaşındaki pasör, 2018 Challenge Kupası'nda en değerli oyuncu seçildi. 1.87 boyundaki Ulaş, 160 kez A Milli Takım formasını giydi. Bu arada yönetimin iç ve dış transfer çalışmalarına da devam edeceği öğrenildi. Arkas'ın yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadığı, bazı yıldız oyuncularla da görüştüğü ifade edildi.