Burak Yılmaz fırtınası

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz, takımının Lyon karşısında 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibiyete imza attığı maçta gecenin adamı oldu. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Lyon karşısında attığı 2 gol ve yaptığı bir asistle geceye damgasını vurdu. Lille'i şampiyonluk potasında tutan Burak Yılmaz, gol sayısını 12'ye yükseltti ve Cascarino'dan sonra 10 gol barajını aşan en yaşlı golcü oldu.

FRANSIZLAR ÖVDÜ

Burak Yılmaz'ın tarihi performansının ardından Fransız basını, deneyimli golcüye geniş yer ayırdı. L'equipe, "Kral Burak Yılmaz, Paqueta'yı cezalandırdı" manşetini atarken, Foot Mercato, "Herkes, kahraman Burak Yılmaz'ın önünde eğiliyor", France Football: "Türk golcü, ne oyuncu ama! Burak Yılmaz, o bir çılgın" ifadelerini kullandı.



"ÇOCUKLARIMIN ADI BURAK VE YILMAZ OLACAK"

FRANSIZ taraftarlar da Burak Yılmaz'ın performansı sonrası 35 yaşındaki yıldız ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Fransızlar, "Çocuklarımın adı Burak ve Yılmaz olacak!", "Burak Yılmaz, Türk Zlatan İbrahimovic. Lille takımını da peşinden sürüklüyor", "Türklerin, Burak Yılmaz'a neden KRAL Kupa dediğini artık çok daha iyi anlıyorum", "Burak Yılmaz'ı sırf Türkiye Ligi'nde oynadığı için çok hafife aldım. Çok pişmanım", "Neden Türkiye'den ayrılmak için 35 yaşına kadar bekledin? Ne kadar yazık" denildi.