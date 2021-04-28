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Haberler Spor Arıcan’ın gözü olimpiyatlarda

Arıcan’ın gözü olimpiyatlarda

Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda paralel bar aletinde birinci olan milli sporcu, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi

Arıcan’ın gözü olimpiyatlarda

28.4.2021

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu. Büyük bir başarıya imza atan milli sporcu İzmir'e geldi. Ailesi ve sevenleri tarafından çiçeklerle karşılanan Ferhat Arıcan, "4 ay içinde 2. kez Avrupa şampiyonu oldum, sıra olimpiyatlarda. Olimpiyatlarda da tarihi bir başarı elde etmek istiyorum. Ülkeme başarı kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Korona virüse yakalandım. Zor süreçti ancak ne mental ne de fiziksel olarak kendimi bırakmadım. Pes etmedim. Önceden olimpiyatlara katılmak hayaldi, şimdi ise madalya hedefliyoruz. Benim bir sözüm vardır; hayallerimizi hedeflerimize dönüştürmeliyiz ve çok çalışmalıyız" dedi.

DEVAMI GELECEK
Ferhat Arıcan şöyle konuştu: "Takım olarak olimpiyatlarda başarı elde etmek istiyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ülkemize çok daha büyük başarılar kazandıracağız."

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