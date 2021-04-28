Beşiktaş - Çaykur Rizespor I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Beşiktaş maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Ç.RİZESPOR: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.
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