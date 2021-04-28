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Haberler Spor Beşiktaş - Çaykur Rizespor I CANLI ANLATIM

I CANLI ANLATIM

'in 38. haftasında Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Liderlik koltuğunda yer alan Beşiktaş, zorlu bir virajı daha kayıpsız atlatmak istiyor. Ligin zorlu ekiplerinden yönetimindeki Rizespor da Beşiktaş'ı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor I CANLI ANLATIM

28.04.2021, 19:46

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Ç.RİZESPOR: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.

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