Beşiktaş - Çaykur Rizespor I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Ç.RİZESPOR: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.