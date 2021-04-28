Burak’a kanca

ABD ekiplerinden Inter Miami, New York City ve Los Angeles Galaxy milli futbolcuyu almak için harekete geçti

BURAK Yılmaz, Lille'de gösterdiği performans ile MLS'in de dikkatini çekti. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami'nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapmaya başladı. Fransa Ligi'nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak'ın kararını bekleyecek. Lille'in son oynadığı Lyon maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, Ligue 1'deki gol sayısını 12'ye çıkardı. Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı. Lille'de kalmayı düşündüğünü belirten Burak Yılmaz, "İyi bir sezon geçiriyorum. Önceliğim kendi takımım olacak. Gelen bir çok teklif var. Karar vermenin erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.