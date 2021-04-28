  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Manisa FK, kupasını havaya kaldıracak

, kupasını havaya kaldıracak

Manisa FK, kupasını havaya kaldıracak

28.4.2021

İkinci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluk ve TFF 1. Lig'e çıkmayı garantileyen Manisa FK, bugün sahasında sezonun son iç saha maçında Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelip kupasına kavuşacak.

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde saat 16.00'da başlayacak maçta Lütfullah Aslan düdük çalacak. Namağlup unvanıyla 36'ncı haftaya giren siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekstra kutlama yapılmayacak. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Ümit mücadelede forma giyemeyecek. Manisa, Gümüşhane randevusunun ardından sezonu pazar günü Sarıyer deplasmanında tamamlayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK, kupasını havaya kaldıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.