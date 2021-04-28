Manisa FK, kupasını havaya kaldıracak

İkinci Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce şampiyonluk ve TFF 1. Lig'e çıkmayı garantileyen Manisa FK, bugün sahasında sezonun son iç saha maçında Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelip kupasına kavuşacak.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde saat 16.00'da başlayacak maçta Lütfullah Aslan düdük çalacak. Namağlup unvanıyla 36'ncı haftaya giren siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekstra kutlama yapılmayacak. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Ümit mücadelede forma giyemeyecek. Manisa, Gümüşhane randevusunun ardından sezonu pazar günü Sarıyer deplasmanında tamamlayacak.
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