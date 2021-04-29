Alanyaspor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa.

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia