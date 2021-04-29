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Haberler Spor Alanyaspor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Alanyaspor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

'in 38. haftasında Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışı veren Fenerbahçe, ligin pozitif futbol oynayan ekiplerinden biri olan Alanyaspor'u yenerek Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada yara almak istemiyor.

Alanyaspor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

29.04.2021, 19:45 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021, 19:45

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa.

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

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