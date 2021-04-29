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Haberler Spor Balıkesirspor Yusuf Şimşek’le yüksek uçtu

’le yüksek uçtu

Balıkesirspor Yusuf Şimşek’le yüksek uçtu

29.4.2021

TFF 1. Lig'de kümede kalmayı garantileyen Balıkesirspor bu sezon üç teknik adamla çalıştı. Kırmızı-beyazlı ekipte, Yusuf Şimşek gösterdiği başarılı performansla Bal-Kes'in ligde tutunmasını sağladı. Balıkesirspor'un sezon başı takımı emanet ettiği Mesut Dilsöz sahaya çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 15 puan topladı. Cihat Arslan ise görev yaptığı 7 karşılaşmada galibiyetle tanışamadı, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik sonuçla sahadan ayrıldı. Yusuf Şimşek ise görev yaptığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 1.46 puan ortalamasıyla 19 puan topladı. Şimşek, Balıkesirspor'un kümede kalmasının baş mimarlarından oldu.
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