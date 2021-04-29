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Basketbolda kura günü

12 Dev Adam’ın mücadele edeceği ’nda rakipleri bugün 14.00’te belli olacak

Basketbolda kura günü

29.4.2021

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2022) kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın kura çekimi TSİ 14.00'te Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılacak.

TÜRKİYE 3. TORBADA YER ALDI

FIBA'NIN dijital kanallarından canlı yayımlanacak kura çekiminde, turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı dört gruba yerleştirilecek. Grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz eşleşecek. Türkiye, FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde, Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbada yer alıyor. Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

YER ALAN ÜLKELER

1. TORBA: İspanya, Sırbistan, Yunanistan, Fransa

2. TORBA: Litvanya, Rusya, İtalya, Çekya

3. TORBA: Polonya, Hırvatistan, Türkiye, Slovenya

4. TORBA: Almanya, Ukrayna, Finlandiya, Gürcistan

5. TORBA: Belçika, Macaristan, İsrail, Büyük Britanya

6. TORBA: Bosna Hersek, Hollanda, Estonya, Bulgaristan

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