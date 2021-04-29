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Haberler Spor Kızılcabölükspor galibiyet pesinde

Kızılcabölükspor galibiyet pesinde

Kızılcabölükspor galibiyet pesinde

29.4.2021

3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kızılcabölükspor, sezonun son maçında Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor önünde kazanıp 2020-2021 sezonunda perdeyi galibiyetle kapatmak istiyor. Ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp 10 puan toplayan ve 37 puana ulaşan sarı-kırmızlıların hedefi sezonu 3 puanla ve 40 puanla tamamlamak. Görevine Yeşilyurt deplasmanı ile başlayan teknik direktör Tansu Yaan, ilk yarıda 1-0 kaybettikleri maçın rövanşını da almak istiyor. Bu anlamda maçı önemsediklerini belirten Yaan, "Ateş hattından çıktıktan sonra ligi en iyi yerde tamamlamak için çalışacağız. Play-Off'u garantileyen lig 3.'sü rakibimizi yenerek prestijimizi korumalıyız" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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