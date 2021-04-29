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Haberler Spor Konak Belediye’nin rakibi Vatanspor

Konak Belediye’nin rakibi

Konak Belediye’nin rakibi Vatanspor

29.4.2021

KADINLAR Futbol 1. Ligi "2020-2021 Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu"nda çeyrek finale yükselen İzmir temsilcisi Konak Belediyespor, bugün çeyrek finalde saat 16.00'da İstanbul temsilcisi Fatih Vatanspor ile karşılaşacak. Karşılaşma Antalya'da bulunan Aslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Tek maç üzerinden gerçekleşecek çeyrek final karşılaşmaları 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar D Smart 82. kanaldan naklen yayınlanacak. Bugün ayrıca saat 20.00'de Adana İdmanyurduspor ile Fomget Gençlik ve Spor da mücadele edecek.
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