Manisa FK tacını taktı

2. Lig Beyaz Grup'ta bitime haftalar kala şampiyonluk ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e çıkmayı garantileyen Manisa Futbol Kulübü, kupasına kavuşacağı sezonun son iç saha maçında Gümüşhanespor'u gole boğdu: 6-0. Siyah-beyazlılar, 2. dakikada Emir, 13'te Hakan, 26 ve 61'de Mehmet Uysal, 30'da Mustafa ve 88'de Ferhat'ın golleriyle şov yaptı. Ligde çıktığı 35 maçta bileği hiç bükülmeyip Sarıyer'le deplasmanda oynayacağı son sınav öncesi 83 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, kupasına evinde kavuştu. Şampiyonluk maçında Mümin Özkasap Tesisleri siyah-beyaz balonlar ve bayraklarla süslendi. Manisa FK'lı futbolcular, maç sonrası sahada oluşturulan platforma isimleri tek tek anons edilerek çıktı.

ANLI: ÇOK MUTLUYUZ

Korona virüs pandemisi nedeniyle madalya töreninde madalyalar futbolcuların boyunlarına takılmayıp ellerine verildi. Manisa FK'da takım kaptanı Nizamettin'e kupayı Futbol Federasyonu Ege Bölge Müdürü Hamdi Kutval ve asbaşkan Engin Anlı beraber verdi. Nizamettin'in kupayı havaya kaldırmasıyla siyahbeyazlılar büyük coşku yaşadı. Engin Anlı ise bir sezonun emeklerini şampiyonlukla taçlandırdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

CÜNEYT HASÇELİK