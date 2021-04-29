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Haberler Spor Nazilli Belediyespor şampiyonluğa inanıyor

şampiyonluğa inanıyor

Nazilli Belediyespor şampiyonluğa inanıyor

29.4.2021

3. Lig 2. Grup'ta son haftaya şampiyonluk iddiasıyla giren Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mesut Toros, oyuncularına güveniyor. Grupta son hafta öncesi lider Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan Siyah İnciler, şampiyonluk için 1 Mayıs Cumartesi günü Yomraspor'u deplasmanda yenip, Kütayha'nın yine dış sahada Play-Off'a kalmaya çalışan İskenderun FK'ya yenilmesini bekleyecek. Zor bir maça çıkacaklarını belirten teknik direktör Mesut Toros, "Gerçekten de çok zor bir maç olacak. Bizim ve tüm oyuncularımızın moralleri yerinde. Rabbim inşallah bizlere maç şansı versin. Hayırlısıyla bu şampiyonluk da bize nasip olsun" şeklinde konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ

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