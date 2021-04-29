Nereden nereye!

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, bu hafta en zorlu sınavını verecek. Geçen sezon TFF 1. Lig'de zirveye oynayan Akigolar, bu sezon tersi bir grafik çizdi. Yeşil-siyahlılar sezonu 57 puanla 4. sırada tamamlamış ve Play-Off mücadelesi vermişti. Play-Off'ta ilk maçında Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Ege temsilcisi, ikinci maçını 1-0 kaybetmişti. Ancak Ege ekibi bu sezon kötü bir grafik ortaya koyarak küme düşme potasına hapsoldu. Cumartesi günü şampiyonluk mücadelesi veren Giresun deplasmanında ter dökecek Ege temsilcisi, gözünü Menemenspor ve Adanaspor'un maçlarına çevirecek.