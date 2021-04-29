THY Euroleague Play-Off çeyrek final serisi 4. karşılaşmasında Anadolu Efes, bugün TSİ 22.00'de Wizink Center'da İspanyol temsilcisi Real Madrid ile oynayacak. Seride Efes'in 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, 3 galibiyete ulaşan takım Final-Four'a yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve lacivert- beyazlılar parkeden 90-63 ve 91-76'lık skorlarla galip ayrıldı. Serinin üçüncü maçını ise Madrid 80-76 kazandı. A.Efes ile Real Madrid bugüne kadar 35 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 11 kez rakibini mağlup ederken, Madrid de 24 kez yendi.
Real Madrid’i yen de gel Anadolu Efes haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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