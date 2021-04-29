Real Madrid’i yen de gel Anadolu Efes

THY Euroleague Play-Off çeyrek final serisi 4. karşılaşmasında Anadolu Efes, bugün TSİ 22.00'de Wizink Center'da İspanyol temsilcisi Real Madrid ile oynayacak. Seride Efes'in 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, 3 galibiyete ulaşan takım Final-Four'a yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve lacivert- beyazlılar parkeden 90-63 ve 91-76'lık skorlarla galip ayrıldı. Serinin üçüncü maçını ise Madrid 80-76 kazandı. A.Efes ile Real Madrid bugüne kadar 35 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 11 kez rakibini mağlup ederken, Madrid de 24 kez yendi.

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