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Haberler Spor Turgutluspor tatile çıktı

Turgutluspor tatile çıktı

Turgutluspor tatile çıktı

29.4.2021

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pazarspor mağlubiyetiyle Play-Off yarışında havlu atan Turgutluspor, evinde Sakaryaspor'a da farklı yenildi, tatile erken çıktı: 0-3. Konuk ekibin gollerini 18. dakikada Abdulaziz, 78 ve 86. dakikalarda Hasan attı. Sakarya'da 79. dakikada Azad ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu skorla son 6 maçta 5. yenilgisini alan Turgutluspor, 52 puanda kaldı. Şampiyon olan Eyüpspor'un gerisinde ikinci sırada bulunan Sakarya ise puanını 69 yaparak bitime 2 maç kala Play- Off oynamayı garantiledi.

İLKER UYAR

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