Cedi’nin 19 sayısı Cavaliers’a yetmedi

NBA'DE Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 109-104 kaybettikleri Orlando Magic maçında 19 sayı kaydetmesine rağmen katkısı galibiyete yetmedi. 32 dakikada sahada kalan Cedi, 19 sayının yanı sıra 4 ribaunt ve 3 asist üretti. Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers'ın sahasında Atlanta Hawks'ı 127-83 yendiği maçta 16 dakika süre alan Furkan Korkmaz da, 12 sayı, 1 ribaunt ile oynadı. Washington Wizards'ın sahasında Los Angeles Lakers'ı 116- 107 yendiği maçta 18 sayı, 18 ribaunt ve 14 asist ile bu sezon 30 kez "triple-double" yapan Russell Westbrook, NBA tarihinde 3 sezon 30 ve daha fazla maçta bu istatistiğe ulaşan ilk oyuncu oldu.

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