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Haberler Spor Manisa FK tarihi rekor peşinde

tarihi rekor peşinde

Manisa FK tarihi rekor peşinde

30.4.2021

Bu sezon oynadığı 35 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik alan Manisa FK, TFF 1. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşarken yıllar sonra Türkiye'de 29 sene sonra namağlup şampiyonluğa ulaşmanın peşinde. Manisa ekibi, pazar günü kendisi için ligin son maçında Sarıyer'e de yenilmezse Beşiktaş'ın 1991-1992 sezonunda hiç yenilmeden yaşadığı şampiyonluk rekoruna ortak olacak. Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Namağlup kupamızı aldık. Bu şampiyonluk Manisa'ya armağan olsun" dedi.
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