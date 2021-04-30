Türkiye’nin rakipleri belli oldu

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Berlin'deki Verti Music Hall'de dün yapılan kura çekimi ile rakipleri belli oldu. Milliler, 1-18 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek turnuvada A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın diğer grupları ise şöyle oluştu: B Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Bosna Hersek, C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya, D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda. Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak, grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz şekilde eşleşecekler.

DİĞER