3. Lig’de heyecan kasırgası

3. Lig 2. Grup'ta son haftaya 62 puanlı lider Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde 2. sırada giren Nazilli Belediyespor, bugün Yomraspor'a konuk olacak. Maç 15.00'te başlayacak. Lider Kütahya'nın deplasmanda Play-Off hedefleyen İskenderun FK'ya yenilmesi halinde, Yomraspor karşısında alınacak galibiyet Nazilli Belediyespor'u şampiyon yapacak. Belediye Kütahyaspor'a şampiyonluk için 1 puan yetiyor.

EGELİLER FORMALİTE MAÇLARINDA

3. Grup'ta 3. sıradaki Fethiyespor, küme düşen son takım olmamak için sahaya çıkacak olan Çengelköyspor'u konuk edecek. 4. Grup'ta Bergama Belediyespor, deplasmanda düşme hattında yer alan Sultanbeyli karşısında 1 puan alması halinde diğer sonuçlara bakıl maksızın lige tutunacak. Küme düşen Muğlaspor, Alanya Kestel deplasmanında lige veda edecek. 1'inci Grup'ta küme düşen Manisaspor, Ofspor'u ağırlayacak. Kızılcabölükspor ise evinde Malatya Yeşilyurt karşısında prestij maçına çıkacak. Maçlar saat 15.00'te başlayacak.