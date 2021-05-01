  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Antalyaspor bu sezon beraberlige abone

Antalyaspor bu sezon beraberlige abone

Antalyaspor bu sezon beraberlige abone

1.5.2021

SÜPER Lig'de geride kalan 38 haftada 16 beraberlik alan Antalyaspor, bu alanda Sivasspor'la zirveyi paylaşıyor. Son olarak deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'le uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kalan, puanını 43 yapan kırmızı-beyazlılar, ligde 11. sıraya yükseldi. Antalyaspor ligin bitimine 4 hafta kala düşme hattıyla arasındaki puan farkını ise 6'ya çıkardı. 38 hafta sonunda 9 galibiyet, 16 beraberlik, 12 yenilgi alan Antalyaspor'da, galibiyet özlemi 4 maç oldu. Güney ekibi, geride kalan haftalarda, 16 beraberlikle ligde Sivasspor'la zirveyi paylaşıyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor bu sezon beraberlige abone haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.