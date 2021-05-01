Antalyaspor bu sezon beraberlige abone

SÜPER Lig'de geride kalan 38 haftada 16 beraberlik alan Antalyaspor, bu alanda Sivasspor'la zirveyi paylaşıyor. Son olarak deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'le uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kalan, puanını 43 yapan kırmızı-beyazlılar, ligde 11. sıraya yükseldi. Antalyaspor ligin bitimine 4 hafta kala düşme hattıyla arasındaki puan farkını ise 6'ya çıkardı. 38 hafta sonunda 9 galibiyet, 16 beraberlik, 12 yenilgi alan Antalyaspor'da, galibiyet özlemi 4 maç oldu. Güney ekibi, geride kalan haftalarda, 16 beraberlikle ligde Sivasspor'la zirveyi paylaşıyor.

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