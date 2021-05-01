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Haberler Spor İzmirli sörfçüler yine tarih yazdı

İzmirli sörfçüler yine tarih yazdı

İzmirli sörfçüler yine tarih yazdı

1.5.2021

TÜRKİYE Yelken Federasyonu 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nın sonuçları belli oldu. Birbirinden heyecanlı yarışlar sonucunda EMR Windsurf ve Yelken Kulübü, dokuz ayrı kategoride beş Türkiye Şampiyonluğu alarak bir ilke imza attı. Kulüp, federasyon tarihinin en çok şampiyonluk alan kulübü olarak tarihe geçti. EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Başkanı Emirşah Polat, "Uzun bir çabanın, emek ve sistemli çalışmaların sonucunda bu başarıya ulaştık. Federasyon tarihine adımızı altın harflerle yazdırdık, çok gururluyuz" dedi.

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