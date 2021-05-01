Nefesler tutuldu

TFF 1. Lig bugün birbirinden zorlu maçlara sahne olacak. Süper Lig yarışı ve kümede kalma savaşı veren ekipler hayati önem taşıyan maçlara çıkacak. Ligde averajla ilk 2 sırada bulunan Adana Demirspor ile Giresunspor, maçlarını kazanması ve Samsunspor'un olası mağlubiyetinde Süper Lig'e çıkabilecekler. 1. Lig'de hiç bir iddiaları kalmayan Eskişehir-Bursa maçı 13.30'da başlayacak. Diğer tüm karşılaşmalarda ilk düdük saat 16.00'da çalınacak.



PLAY-OFF HEYECANI

İLK 3 sıradaki takımlardan birinin yanı sıra 60 puanlı İstanbulspor'un da Play-Off oynamayı garantilediği ligde 57 puana sahip Altay ile 54 puanlı Altınordu da ilk altı barajında yer alıyor. 52 puanla Keçiörengücü ile 50 puanlı Ümraniyesor, Play-Off iddiası için son 2 haftada kazanıp Altay ile Altınordu'nun puan kaybetmesini bekleyecek. Altay'ın Ümraniye'ye konuk olacağı ligde Altınordu, Tuzlaspor'u, Keçiörengücü de Menemenspor'u ağırlayacak.



AKHİSARSPOR VEDA EDEBİLİR

ESKİŞEHİR ve Ankaraspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği 1. Lig'de son 2 haftaya Akhisar, 29 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Menemen ve Adana'nın 5 puan gerisinde girdi. Giresun'a konuk olacak Akhisar, rakibinden 3 puan alamadığı takdirde diğer sonuçlara bakılmaksızın lige veda edecek.



KRİTİK MAÇLARIN HAKEMLERİ BELLİ

TFF 1. Lig'de 33. haftadaki maçları yönetecek hakemler şöyle: 13.30 Eskişehir- Bursa: Davut Dakul Çelik, 16.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor: Suat Arslanboğa, 16.00 Samsunspor-Ankara: Burak Şeker, 16.00 Keçiörengücü- Menemenspor: Yasin Kol, 16.00 Giresun-Akhisarspor: Özgür Yankaya, 16.00 Altınordu-Tuzla: Bülent Birincioğlu, 16.00 Ümraniye-Altay: Kadir Sağlam, 16.00 Bandırmaspor-Adanaspor: Emre Malok, 16.00 İstanbulspor- Boluspor: Koray Gençerler