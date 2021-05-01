Plaj voleybolunda ikinci tur İzmir’de

AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV), plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımların belirleneceği kıta elemelerinin ikinci turu 6-9 Mayıs tarihlerinde İzmir'deki İnciraltı Spor Tesisleri'nde yapılacak. Kupada Türkiye kadınlarda; Sırbistan, Slovenya, Polonya, Yunanistan, Finlandiya, Çekya ve Belarus, erkeklerde ise Slovenya, Litvanya, İtalya, Macaristan, Letonya, Estonya ve İngiltere ile mücadele edecek. Toplam 64 sporcunun yer alacağı kupada gruplarını ilk beşte tamamlayan ülkeler, final biletini alacak.