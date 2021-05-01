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Haberler Spor Plaj voleybolunda ikinci tur İzmir’de

Plaj voleybolunda ikinci tur İzmir’de

Plaj voleybolunda ikinci tur İzmir’de

1.5.2021

AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV), plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımların belirleneceği kıta elemelerinin ikinci turu 6-9 Mayıs tarihlerinde İzmir'deki İnciraltı Spor Tesisleri'nde yapılacak. Kupada Türkiye kadınlarda; Sırbistan, Slovenya, Polonya, Yunanistan, Finlandiya, Çekya ve Belarus, erkeklerde ise Slovenya, Litvanya, İtalya, Macaristan, Letonya, Estonya ve İngiltere ile mücadele edecek. Toplam 64 sporcunun yer alacağı kupada gruplarını ilk beşte tamamlayan ülkeler, final biletini alacak.

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