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Haberler Spor Uşakspor son kozunu oynayacak

son kozunu oynayacak

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak 'a deplasmanda 2-1 yenilerek Play-Off şansını zora zokan yarın evinde karşısında son kozunu oynayacak.

Uşakspor son kozunu oynayacak
DHA

01.05.2021, 17:25

Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen yönetecek. Play-Off potasıyla arasında 5 puan fark bulunan Uşakspor maçı kazanamadığı takdirde ilk 5 yolunda resmen havlu atacak.

Uşakspor'a sadece kazanmak da yetmeyecek, kırmızı-siyahlılar 5'inci sırada yer alan rakibi Sarıyer'in Manisa FK karşısında mutlak puan kaybetmesini bekleyecek. Sıramada 54 puanla 7'nci basamakta yer alan Uşakspor'un umutlanması için 6'ncı durumdaki Anagold 24Erzincanspor'un da evinde Ankara Demirspor'a takılması gerekecek. Uşakspor'da kırmızı kart cezalısı Hüseyin Koç bu maçta forma giyemeyecek.

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