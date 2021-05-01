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Haberler Spor Vakıfbank rekor için sahada

Vakıfbank rekor için sahada

Vakıfbank rekor için sahada

1.5.2021

AVRUPA'NIN en büyük kupasını 4 kez Türkiye'ye getiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında bugün saat 18.00'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile Verona kentinde bulunan AGSM Forum'da oynay acak. Kupayı kazanması halinde 5. şampiyonluğuna ulaşacak olan sarı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, bu maçlarda toplam 29 set aldı.

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