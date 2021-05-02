Akhisar veda etti

TFF Birinci Lig'de Akhisarspor, deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-0 mağlup olarak ligden düştü. 7. dakikada Nalepa'nın yaptığı ortaya Balde'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 9'da soldan Hüsamettin'in yaptığı ortaya bu kez Eren vurdu, top yandan auta gitti. 14'te Erol Can'ın pasını alan Nalepa ceza sahasına ortaladı.

Balde'nin indirdiği topu Traore tamamladı: 1-0. 36'da Uzodimma'nın pasında topla buluşan Balde, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 61'de Balde'nin pasıyla ceza sahasına giren Hüsamettin'in vuruşu direkten döndü. Dönen topu kaleci kontrol etti. 68'de Doğukan'ın ayağından topu kapan Nalepa, ceza sahasına girer girmez vurdu, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 3-0. 88'de Mehmet'in şutu defanstan döndü, havalanan topa bu kez kafayla vuran Mehmet'in şutu kalecide kaldı. Maç 3-0 sona erdi ve bitime bir maç kala Akhisarspor lige veda etti.

SÜPER LİG'DEN 2. LİG'E

Akhisarspor, 2011-2012 sezonunda 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti. Yeşil-siyahlılar, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. 2018-2019 sezonuna Galatasaray'ı penaltılarla 6-5 yenip Süper Kupa'yla başlayan ve ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akigolar, sezon sonunda Süper Lig'e veda etmişti. Akhisarspor, 11 sezon sonra 2. Lig'e geriledi

AKİGO'DA 2 DEĞİŞİKLİK

AKHİSARSPOR'DA ligde son oynanan Altay müsabakası kadrosunda iki değişiklik yapıldı. Akigoda'da, Kadir Keleş'in yerine Berat Pınar, Bertuğ Bayar'ın yerine Nsima Peter ilk 11'de sahaya çıktı. Giresunspor'da ise Sadi'nin yerine Sergen şans buldu.