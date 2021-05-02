Balıkesirspor direnemedi

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda lider Adana Demirspor'a 3-0 yenildi. Adana ekibi şampiyonluğu son maça bıraktı. 34'te Sinan topla beraber ceza sahasına sokuldu. Sinan, sağ çaprazda Pa Dibba'ya pasını gönderdi. Pa Dibba'nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı. 57'de Sinan ceza sahası dışında kazandığı topu Pa Dibba'ya gönderdi. Pa Dibba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 67'de Sinan'ın kullandığı köşe vuruşunda Tayyip kale sahası içerisinde topa yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 86'da Pa Dibba'nın savunma arkasına attığı pasta Yunus Akgün topla buluştu. Kaleciyle baş başa kalan Yunus meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. Balıkesirspor karşılaşmayı 3-0 kaybetti.

SKANDAL KARAR

MAÇTA Balıkesir'in ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü büyük tepkilere neden oldu. Ev sahibi ekip 1-0 öndeyken, 61. dakikada Adana savunmasının geri pasında araya giren Balıkesirspor forveti Arb Manaj, topu ağlara gönderdi ancak yan hakemin uyarısı ile hakem Suat Arslanboğa ofsayt kararı verdi.