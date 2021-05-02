Nazilli mucizesi

MİSLİ.COM 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftaya lider Belediye Kütahyaspor'un 9 puan gerisinde giren Nazilli Belediyespor, yaptığı müthiş atakla inanılmaz şekilde şampiyonluğa ulaştı. Teknik direktör Mesut Toros göreve geldikten sonra üst üste 6'ncı galibiyetini ligin son haftasında Yomraspor'u deplasmanda 90+4'üncü dakikada Murat Can'ın penaltı golüyle 1-0 yenerek alan Nazilli, 2 puan gerisinde olduğu Belediye Kütahyaspor, deplasmanda İskenderun FK'ya 2-1 yenilince mucizevi bir şekilde şampiyon oldu. Siyahbeyazlı ekip 2018 yılında düştüğü 2'nci Lig'e 3 yıl sonra döndü.

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