Samsunspor yarışı bırakmıyor

TFF Birinci Ligi'nde Samsunspor, ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u 3-1 yendi. Karadeniz ekibi şampiyonluk umudunu son maça taşıdı. 25te Yasin, kaleci Osorio'yu geçerek topu ağlarla buluşturdu 1-0. 30'ta Nadir'in golü hakemin ofsayt kararıyla iptal edildi. 49'da Ankarasporlu Bodul'un şutunda top ağlarla buluştu. 1-1. 64'te ceza sahasına gelen topa yükselen Veli'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1. 74'te İlyas Kubilay'ın uzaktan şutu ağlarla buluştu. 3-1. Maçı Samsunspor 3-1 kazandı.
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